Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-мої ОМБр. Дмитро Лазуткін наголосив, що наші військовослужбовці гідно тримають оборону й не дають агресору просуватися на півночі Авдіївки, передає 24 Канал.

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Земля розмокла, техніка у ній грузне

Наразі спостерігається багато обстрілів. Важливо розуміти, що погода впливає на ситуацію на фронті.

Вже практично добу безперервно ллють дощі, ясна річ, це ускладнює пересування важкої техніки, хоча воно також спостерігається,

– зазначив спікер.

Додав, що в середньому щодоби українські захисники ліквідують до сотні окупантів. Окрім того, знищують по декілька одиниць важкої ворожої техніки. Воїни відстежують місця зосередження живої сили й техніки росіян.

Дмитро Лазуткін наголосив, що в таких умовах працювати непросто. Наші бійці – справжні герої. Військовослужбовці теж живі люди, їм теж іноді буває страшно, теж буває холодно, але попри це воїни тримають оборону.

Земля зараз розмокла, техніка у ній грузне. Окрім того, через поривчастий вітер, низькі хмари ускладнена робота безпілотників. Вона здійснюється, але є деякі нюанси. Збільшується кількість контактних стрілецьких боїв і відповідно збільшується кількість кульових поранень. Це теж характеризує бойові дії, які зараз відбуваються,

– підкреслив представник "Маґури".

Також спікер додав, що шкоди нашим воїнам завдають і польові миші. Вони тікають у теплі місця, там, де є їжа, не так холодно, тобто ближче до українських військовослужбовців. Багато хто жартує над цією проблемою, однак, робити цього не треба.

"Насправді не так все і весело. Кілька днів тому одного з наших бійців миша вкусила і його відправили на лікування. Кілька днів має приймати медичні препарати, кілька днів фактично він не залучений у бойових діях. Тобто це серйозна шкода, легковажно ставитися до цього і жартувати не варто", – наголосив Лазуткін.

До речі, начальник служби зв'язків з громадськістю також зазначив, що, за словами розвідників, були помічені випадки, коли росіяни йшли вперед під дією психотропних речовин. "Були твердження, що у них пригнічується відчуття страху, інстинкти, і вони перетворюються на таких-от собі ніби зомбі. не знаю, наскільки це явище масове, але навіть полонені також зізнавалися, що дійсно така практика в них існує", – підкреслив Лазуткін.

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