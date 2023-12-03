На Авдіївському напрямку наші воїни завдають агресору значних втрат. Про це інформує 24 Канал.
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Атаки агресора успіху не мали
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку.
Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Додали, що наступальні дії окупантів у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області успіху не мали. Сили оборони відбили 25 ворожих атак.
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Оборона в непростих умовах
- Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-мої ОМБр розповів, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно складною.
- Українські військові продовжують тримати оборону навіть у непростих умовах. Зокрема, 2 грудня Дмитро Лазуткін розповідав, що безперервно ллє дощ. Це ускладнює пересування важкої техніки.
- Наразі спостерігається велика кількість обстрілів.
- У середньому щодоби бійці "Маґури" ліквідують до сотні окупантів. Окрім того, знищують по декілька одиниць важкої ворожої техніки.
- Через поривчастий вітер, низькі хмари ускладнена робота дронів.
- Також збільшується кількість контактних стрілецьких боїв і відповідно збільшується кількість кульових поранень.