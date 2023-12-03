На Авдіївському напрямку наші воїни завдають агресору значних втрат. Про це інформує 24 Канал.

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Атаки агресора успіху не мали

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку.

Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що наступальні дії окупантів у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області успіху не мали. Сили оборони відбили 25 ворожих атак.

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До речі, 2 грудня у Генштабі повідомили, що штурмові дії окупантів – щоденні. Попри це Сили оборони відбивають атаки росіян. Ворог лише місцями застосовує бронетехніку. Уся ставка – на піхоту, яку наші воїни ліквідовують у колосальних масштабах.

Оборона в непростих умовах