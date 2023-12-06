Військовий експерт Петро Черник прокоментував цю новину 24 Каналу. На його думку, окупанти робитимуть усе можливе, щоб виконати наказ царя, але навряд чи їм це вдасться.

До вашої уваги Путіну потрібні перемоги на полі бою, щоб провести свою "Пряму лінію" в грудні, – ISW

"Проходження Авдіївки для них важливе. Чи зуміють до 14 грудня? Радше ні, ніж так. Але не забуваймо, що Бахмут узяли колосальними людськими валами", – зазначив Черник.

Чому Авдіївка важлива для ворога: дивіться відео 24 Каналу

Зверніть увагу! У The Washington Post написали, що Бахмут став однією з головних розбіжностей між США та Україною. Американці вважали, що місто потрібно лишити й не витрачати на нього живу силу та зброю.

Однак населений пункт став справжньою м'ясорубкою для російських окупантів. Ворог втратив там свої найкращі сили – ПВК "Вагнера" та десантні підрозділи.

Путіну потрібні перемоги

Під час "прямої лінії" російський президент планує доповісти про "перемоги" в Україні. Він уже зрозумів, що на цьому історичному етапі ліквідація української державності недосяжна, але йому потрібні бодай якісь успіхи.

Продемонструвавши таким способом свою "ефективність", Путін хоче підготувати ґрунт для президентських виборів навесні.

Зверніть увагу! Організатори "прямої лінії" вже створили "бойову групу" для фільтрування "неправильних" запитань Владіміру Путіну.

Тому диктатору потрібна Авдіївка, але не лише вона. Він прагне вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини.

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