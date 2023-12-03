Міністерство оборони Великої Британії показали, як саме виглядає зараз Авдіївка. Там наголосили, що населений пункт майже порожній.

До теми Загроза оточення Авдіївки є, але росіяни не виконають завдання, – Коваленко

Як зараз виглядає Авдіївка

У британському Міноборони показали будинки в Авдіївці, які пошкодили чи зруйнували російські загарбники. Представники міністерства зазначили, що місто перебуває під атаками ворога ще з 2014 року, а загострилися обстріли вже після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Там наголосили, що населений пункт майже повністю полишили місцеві жителі, через постійну загрозу атак. Крім того, там зазначили, що нещодавні атаки призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%.

Як виглядає Авдіївка зараз / Відео Міноборони Великої Британії

Що наразі відбувається поблизу Авдіївки