Министерство обороны Великобритании показали, как выглядит сейчас Авдеевка. Там отметили, что населенный пункт почти пуст.

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Как сейчас выглядит Авдеевка

В британском Минобороны показали дома в Авдеевке, которые повредили или разрушили российские захватчики. Представители министерства отметили, что город находится под атаками врага еще с 2014 года, а обострились обстрелы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Там подчеркнули, что населенный пункт почти полностью покинули местные жители из-за постоянной угрозы атак. Кроме того, отметили, что недавние атаки привели к увеличению потерь среди россиян на 90%.

Как выглядит Авдеевка сейчас / Видео Минобороны Великобритании

Что происходит вблизи Авдеевки