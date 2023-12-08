Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Главную ставку россияне делают на свою пропаганду.

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Россияне готовят детей к войне

Оккупанты создали псевдопатриотический лагерь "Воин". По плану врага детей от 14 лет будут направлять на военную подготовку, а уже с 16 – готовить к мобилизации.

"Это продолжение геноцида Украины. Подавляющее большинство мужчин мобилизационного возраста они (россияне – 24 Канал) забрали на фронт. Большинство из них погибли или получили травмы и вернулись домой, если выжили. Они готовят подростков к тому возрасту, когда они могут быть мобилизованы. Чтобы потом не пришлось тратить время на подготовку и сразу отправлять на передовую", – отметил Сергей Гайдай.

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Более того – в упомянутом центре оккупанты не прекращают работу своей пропаганды. Это первое, что они делали, оккупировав украинские территории.

"Как только они зашли на территорию Луганской области, первое, что начали делать россияне – распространять пропаганду. Не возобновление домов или коммуникаций началось. Происходящее с подростками – накачка российской пропагандой", – заявил эксочельщик Луганской ОВА.

Среди других проблем – в области катастрофическая ситуация с медицинским обеспечением. Многие медики уехали, потому что не захотели работать с оккупантами. Оставшиеся – их немного. Также россияне вывезли оборудование в сторону Луганска.

"Это говорит о том, что пока довезут гражданского или раненого, у них огромные шансы, к сожалению, погибнуть", – объяснил Гайдай.

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