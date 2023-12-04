Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что когда-то такое положение вещей местные жители даже не могли вообразить. Люди в Луганской области неплохо зарабатывали, поэтому могли позволить себе посещать кафе и рестораны и жить нормальной жизнью.
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В Луганской области гуманитарный кризис
В этом году зима морознее и украинцы это уже замечают. Однако российские захватчики до сих пор не подготовили города к отопительному сезону. Такая проблема есть в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и других населенных пунктах.
Дальше мы будем констатировать, что все становится только ужаснее. Могу сказать, что нас ждет много неприятных новостей из оккупированной Луганщины,
– сказал Сергей Гайдай.
Кроме того, на оккупированной территории есть недостаток медикаментов, даже были сообщения об отсутствии вакцин для новорожденных детей. Еда дорогая, ее тоже не хватает. Более того, в регионе экологический кризис, ведь мусор оттуда не вывозят.
"В свободном доступе есть большое количество фото и видео, на которых люди пытаются "воевать" с мышами и тараканами. Крысы заполонили все и это не единичные случаи, они бегают толпами, потому что есть где разгуляться", – рассказал экспредседателя Луганской ОВА.
Гайдай о ситуации на оккупированной Луганщине: смотрите видео
Оккупанты не вывозят мусор, потому что новых площадок для этого не построили. Более того, они даже не смогли закончить то, что уже начали делать украинские власти. Речь идет о ремонте очистных сооружений, канализаций – все это было на завершающих этапах, однако за 2 года российские захватчики ничего не доделали.
Представьте себе, какое там качество воды, если в прошлом году россияне даже отправляли "десант" из медиков, которые ходили в специальных защитных скафандрах и должны были выяснить, что происходит, потому что больных было очень много,
– заметил Гайдай.
Оккупанты не принимают людей в больницах, потому что все они переполнены российскими военными. Также россияне украли современное медицинское оборудование и увезли его в Луганский медицинский городок. Этим фактом они очень хвастались, хотя городок построен благодаря украинскому оборудованию.
"Все эти факты подтверждают кризисное состояние на территории оккупированной Луганщины", – подытожил Сергей Гайдай.
Оккупанты чувствуют опасность
- Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что 4 декабря на территории области вспыхнул пожар. Неизвестный дрон атаковал нефтебазу. Глава ОВА сказал, что это было попадание в сердце нефтяной промышленности области. Он добавил, что оккупанты не могут свободно чувствовать себя даже в тех местах, которые считают тылом.
- Еще раньше, 8 ноября, стало известно о том, что в Луганске ликвидировали бывшего "руководителя народной милиции" Михаила Филипоненко. В авто предателя сработало взрывное устройство. Филипоненко признан военным преступником, он организовывал застенки на оккупированных территориях, лично издевался над пленными военными и гражданскими.
- На одном из блокпостов в Кременной, что в Луганской области, также вспыхнуло авто чиновников "МВД ЛНР". По имеющейся информации, в машине находились подполковники полиции – Владимир Пахоленко и Олег Шумилов. Их госпитализировали с осколочными ранениями.