Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что когда-то такое положение вещей местные жители даже не могли вообразить. Люди в Луганской области неплохо зарабатывали, поэтому могли позволить себе посещать кафе и рестораны и жить нормальной жизнью.

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В Луганской области гуманитарный кризис

В этом году зима морознее и украинцы это уже замечают. Однако российские захватчики до сих пор не подготовили города к отопительному сезону. Такая проблема есть в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и других населенных пунктах.

Дальше мы будем констатировать, что все становится только ужаснее. Могу сказать, что нас ждет много неприятных новостей из оккупированной Луганщины,

– сказал Сергей Гайдай.

Кроме того, на оккупированной территории есть недостаток медикаментов, даже были сообщения об отсутствии вакцин для новорожденных детей. Еда дорогая, ее тоже не хватает. Более того, в регионе экологический кризис, ведь мусор оттуда не вывозят.

"В свободном доступе есть большое количество фото и видео, на которых люди пытаются "воевать" с мышами и тараканами. Крысы заполонили все и это не единичные случаи, они бегают толпами, потому что есть где разгуляться", – рассказал экспредседателя Луганской ОВА.

Гайдай о ситуации на оккупированной Луганщине: смотрите видео

Оккупанты не вывозят мусор, потому что новых площадок для этого не построили. Более того, они даже не смогли закончить то, что уже начали делать украинские власти. Речь идет о ремонте очистных сооружений, канализаций – все это было на завершающих этапах, однако за 2 года российские захватчики ничего не доделали.

Представьте себе, какое там качество воды, если в прошлом году россияне даже отправляли "десант" из медиков, которые ходили в специальных защитных скафандрах и должны были выяснить, что происходит, потому что больных было очень много,

– заметил Гайдай.

Оккупанты не принимают людей в больницах, потому что все они переполнены российскими военными. Также россияне украли современное медицинское оборудование и увезли его в Луганский медицинский городок. Этим фактом они очень хвастались, хотя городок построен благодаря украинскому оборудованию.

"Все эти факты подтверждают кризисное состояние на территории оккупированной Луганщины", – подытожил Сергей Гайдай.

Оккупанты чувствуют опасность