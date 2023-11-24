Отметим, что на Востоке продолжаются упорные бои на всей линии столкновения. По данным Генштаба, за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
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ВСУ штурмуют позиции врага на Сватовском направлении
В ГПСУ показали кадры, как украинские защитники штурмовали позиции врага на Сватовском направлении. В боях принимали участие пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница".
В результате успешных действий защитники продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении.
Как пограничники из "Стальной границы" проводили штурм: смотрите видео
Кстати, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 24 ноября сообщили, что на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из российских подразделений сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и т.д.
Какая ситуация на фронте
- Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать украинские территории. По данным Генштаба, враг пытался наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях, однако успеха не имели.
- Враг также пытался восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области. Впрочем, все старания россиянин были напрасны.
- Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, ослабляют врага вдоль всей линии фронта. Также ВСУ и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.