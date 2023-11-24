Отметим, что на Востоке продолжаются упорные бои на всей линии столкновения. По данным Генштаба, за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

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ВСУ штурмуют позиции врага на Сватовском направлении

В ГПСУ показали кадры, как украинские защитники штурмовали позиции врага на Сватовском направлении. В боях принимали участие пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

В результате успешных действий защитники продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении.

Как пограничники из "Стальной границы" проводили штурм: смотрите видео

Кстати, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 24 ноября сообщили, что на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из российских подразделений сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и т.д.

Какая ситуация на фронте