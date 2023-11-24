В пятницу вечером, 24 ноября, Генеральный штаб опубликовал традиционную сводку с фронта, в которой, среди прочего, упомянул о проблемах захватчиков на восточных направлениях. В частности, речь идет о районе Купянска на Харьковщине и Сватовом Донецкой области.

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Россия терпит неудачи на восточных направлениях

Собственно, на Купянском направлении военнослужащие "второй армии мира" жалуются на постоянные потери. Уменьшение живой силы происходит из-за неудачных наступательных действий. Оккупанты просто отказываются участвовать в операциях.

Заметно крайне низкое "качество" новобранцев – в основном это пожилые люди, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми. Среди оккупационных войск существует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, несмотря на потери,

– пишут в Генштабе.

В командовании украинской армии, кроме того, сообщают, что на Сватовском направлении на неудовлетворительном уровне обеспечение подразделений оккупантов из тыла.

"Так, военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и тому подобное", – говорится в сообщении.

Где еще враг атакует и неудачно штурмует

на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отразили 13 атак.

захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отразили 13 атак. на Авдеевском направлении при поддержке авиации захватчики безрезультатно штурмовали восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили более 30 атак.

при поддержке авиации захватчики безрезультатно штурмовали восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили более 30 атак. на Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безрезультатные наступательные действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши защитники отразили 9 атак.

захватчики при поддержке авиации вели безрезультатные наступательные действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши защитники отразили 9 атак. на Запорожском направлении российская армия 5 раз, не имея результата, пыталась восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.

Важно, что по состоянию на 24 ноября известно о 322 900 ликвидированных вражеских военных. Только за минувшие сутки наши бойцы отправили в ряды "200-х" около 1 100 оккупантов.