У п'ятницю ввечері, 24 листопада, Генеральний штаб опублікував традиційне зведення з фронту, у якому з-поміж іншого згадав про проблеми загарбників на східних напрямках. Зокрема, йдеться про район Куп'янська на Харківщині та Сватового на Донеччині.

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Росія зазнає невдач на східних напрямках

Власне, на Куп'янському напрямку військовослужбовці "другої армії світу" скаржаться на постійні втрати. Зменшення живої сили відбувається через невдалі наступальні дії. Окупанти просто-таки відмовляються брати участь в операціях.

Помітна вкрай низька "якість" новобранців – здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми. Серед окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на "м'ясні" штурми, попри втрати,

– пишуть у Генштабі.

У командуванні української армії, крім того, повідомляють, що на Сватівському напрямку на незадовільному рівні – забезпечення підрозділів окупантів з тилу.

"Так, військовослужбовці одного з підрозділів Росії повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо", – йдеться у повідомленні.

Де ще ворог атакує та невдало штурмує

На Куп'янському напрямку загарбники вели штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. ЗСУ відбили 13 атак.

загарбники вели штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. ЗСУ відбили 13 атак. На Авдіївському напрямку за підтримки авіації загарбники безрезультатно штурмували східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили понад 30 атак.

за підтримки авіації загарбники безрезультатно штурмували східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили понад 30 атак. На Мар'їнському напрямку загарбники за підтримки авіації вели безрезультатні наступальні дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Наші захисники відбили 9 атак.

загарбники за підтримки авіації вели безрезультатні наступальні дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Наші захисники відбили 9 атак. На Запорізькому напрямку російська армія 5 разів, не маючи результату, намагалася відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Важливо, що станом на 24 листопада відомо про 322 900 ліквідованих ворожих військових. Лише за минулу добу наші бійці відправили на лави "200-их" близько 1 100 окупантів.