Зазначимо, що на Сході тривають запеклі бої на всій лінії зіткнення. За даними Генштабу, протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.
Дивіться також Постійні втрати, одні старі алкоголіки: у ЗСУ розповіли про нікчемне становище ворога на Сході
ЗСУ штурмують позиції ворога на Сватівському напрямку
У ДПСУ показали кадри, як українські захисники штурмували позиції ворога на Сватівському напрямку. У боях брали участь прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".
Унаслідок успішних дій захисники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.
Як прикордонники зі "Сталевого кордону" проводили штурм: дивіться відео
До слова, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 листопада повідомили, що на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з російських підрозділів повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.
Яка ситуація на фронті
- Російські загарбники не полишають спроб окупувати українські території. За даними Генштабу, ворог намагався наступати на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, проте успіху не мав.
- Ворог також намагався відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області. Втім, усі намагання росіян були марними.
- Разом з тим, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському й Бахмутському напрямках, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також ЗСУ й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.