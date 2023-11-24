Зазначимо, що на Сході тривають запеклі бої на всій лінії зіткнення. За даними Генштабу, протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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ЗСУ штурмують позиції ворога на Сватівському напрямку

У ДПСУ показали кадри, як українські захисники штурмували позиції ворога на Сватівському напрямку. У боях брали участь прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Унаслідок успішних дій захисники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.

Як прикордонники зі "Сталевого кордону" проводили штурм: дивіться відео

До слова, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 листопада повідомили, що на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з російських підрозділів повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Яка ситуація на фронті