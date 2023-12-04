Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що колись такий стан речей місцеві мешканці навіть не могли уявити. Люди на Луганщині непогано заробляли, тому могли дозволити собі відвідувати кафе та ресторани й жити нормальним життям.

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На Луганщині гуманітарна криза

Цьогоріч зима більш морозна й українці це вже помічають. Однак російські загарбники досі не підготували захоплені міста до опалювального сезону. Така проблема є у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та інших населених пунктах.

Далі ми будемо констатувати, що все стає тільки гірше. Можу сказати, що на нас чекає багато неприємних новин з окупованої Луганщини,

– сказав Сергій Гайдай.

Окрім цього, на окупованій території є нестача медикаментів, навіть були повідомлення про відсутність вакцин для новонароджених дітей. Їжа дорога, її також не вистачає. Щобільше, в регіоні екологічна криза, адже сміття звідти не вивозять.

"У вільному доступі є велика кількість фото та відео, на яких люди намагаються "воювати" з мишами й тарганами. Щурі заполонили все і це не поодинокі випадки, вони бігають натовпами, бо мають де розгулятися", – розповів ексголова Луганської ОВА.

Гайдай про ситуацію на окупованій Луганщині: дивіться відео

Окупанти не вивозять сміття, бо нових майданчиків для цього не побудували. Щобільше, вони навіть не спромоглися закінчити те, що вже почала робити українська влада. Мовиться про ремонт очисних споруд, каналізацій – все це було на завершальних етапах, однак за 2 роки російські загарбники нічого не доробили.

Уявіть собі, яка там якість води, якщо минулого року росіяни навіть відправляли "десант" з медиків, які ходили у спеціальних захисних скафандрах і мали з'ясувати, що відбувається, бо хворих було дуже багато,

– зауважив Гайдай.

Окупанти не приймають людей у лікарнях, бо всі вони переповнені російськими військовими. Також росіяни вкрали сучасне медичне обладнання й відвезли його в Луганське медичне містечко. Цим фактом вони дуже вихвалялися, хоча містечко побудоване завдяки українському обладнанню.

"Всі ці факти підтверджують кризовий стан на території окупованої Луганщини", – підсумував Сергій Гайдай.

Окупанти відчувають небезпеку