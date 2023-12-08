Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти не допомагають місцевим мешканцям відновлювати зруйновані міста, а лише насаджують пропаганду.

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Що відбувається на окупованій Луганщині

На окупованих територіях незаконна влада не проводить ремонти, які б дійсно допомогали цивільним мешканцям. Натомість, як це заведено в Росії, окупанти будують "потьомкінські села", відмиваючи гроші на ремонті пошкоджених вікон чи ставлячи на вулицях палатки з гарячою їжею.

За словами ексчиновника, Росія вдається до піар-акцій на Луганщині ще від початку повномасштабного вторгнення, так і не спромігшись за рік окупації відремонтувати водоканал.

"Антисанітарія є величезною проблемою окупованої частини Луганської області. Наприклад, після окупації Сєвєродонецька величезна кількість людей почала звертатись (до лікарів – 24 Канал) через отруєння внаслідок споживання питної води з крану. (Через інтенсивні бойові дії – 24 Канал) ґрунтові води міста були отруєні", – розповів Гайдай.

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Водночас Росія намагається переселяти на окуповані нею території представників національних меншин. Можна лише уявити, наскільки поганими були їхні умови проживання в країні-агресорці, якщо вони охоче переїздять у напівзруйновані селища та міста Луганщини.

З якими ще проблемами доводиться стикатися цивільним