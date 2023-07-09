Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що також на окупованих територіях ніхто не займається переробкою сміття.

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"Там вже щури бігають як собаки. Величезна проблема з тим, що отруйні речовини внаслідок розкладання певного сміття потрапляють в ґрунтові води. Люди потім п'ють цю воду й мають отруєння", – сказав Гайдай.

Медицина лише для окупантів

Медицина на окупованій частині області працює виключно для військових. Місцевим отримати нормальну меддопомогу дуже складно. Через проблеми зі зв'язком, людям доводиться шукати можливість зв'язатися. Це вони зробити можуть, наприклад, за допомогою рацій. Тож попит на них значний.

Неодноразово були випадки, коли місцеві намагалися спіймати зв'язок біля дерева чи на даху багатоповерхового будинку, щоби звернутися за меддопомогою. Якщо їх помічали, то здавали окупантам. А якщо поруч проїжджають бойовики, то тоді можуть цих людей забрати й відвезти "на підвал" у Луганськ.

Росіяни навіть у дітей переглядають телефони. Бояться, щоби ніхто не передавав інформацію про місця перебування російських військових чи техніки.

Страждають цивільні. Тому що іноді людині, якій треба швидко викликати швидку допомогу, просто не вдається. Люди вмирають через те, що своєчасно не отримують меддопомогу,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

Вкрадене дитинство

Росіяни крадуть не лише дитинство у дітей на окупованих територіях, але й саму малечу. Це відбувається вже другий рік поспіль. Їх викрадають під різними підставами. Теоретично везуть "на відпочинок", на "оздоровлення". А потім дорослі часто скаржаться, що малечу не повертають назад.

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Діти, яких вивозять, перебувають у нелюдських умовах. Це може бути закинута радянська база з антисанітарією. Там малеча хворіє. Про це батьки дізнаються "сарафанним радіо". Тим часом місцеві гауляйтери не надають жодної інформації.

"Ще величезне питання: коли дітей повернуть назад з, так би мовити, "оздоровлення" і чи повернуть взагалі?" – зауважив Сергій Гайдай.

Місцеві на окупованій Луганщині шукають підстави та відмовки, щоби не віддавати дітей на так зване "оздоровлення" в Росію. Батьки дуже переймаються, що їх діти не повернуться назад додому.

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