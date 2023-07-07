В окупаційних адміністраціях були на 80% проведені кадрові заміни місцевих на громадян Росії. Щоб залишити ілюзію того, що "народні обранці" окупованих територій добровільно вирішили перейти на бік Росії, голів окупаційних адміністрацій не змінювали.

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Однак у так звані "конституції" окупаційних адміністрацій наприкінці 2022 року внесли зміни, які значно зменшували владні повноваження ватажків. Водночас їхню владу над незаконними воєнізованими формуваннями передали до міністерства оборони Росії.

З 2023 року на окупованих територіях України почав формуватися поділ влади між місцевими жителями, які зрадили Україну, та громадянами Росії, які пішли на службу в окупаційні адміністрації.

Місцевим зрадникам залишили місця в окупаційних адміністраціях та віддали місця "депутатів" у так званих "народних радах".

В окупаційні уряди та силові органи окупантів були призначені громадяни Росії, які раніше обіймали посади глав спецслужб у російських регіонах.

Окупована частина Запорізької області

У червні 2022 року, на окупованій Росії частині Запорізької області, загарбники створили каральну службу під назвою "державна служба безпеки Запорізької області". Керівником цієї каральної організації призначили Сергія Валентиновича Ганжу.

У минулому він був генералом СБУ та керівником департаменту захисту національної державності за часів президентства Віктора Януковича. Також Ганжа брав участь у керівництві силовим розгоном Майдану.

Однак після 30 січня 2023 року на окупованих територіях України створили повноцінні управління ФСБ, які поглинули так звану "службу безпеки" окупантів. "Начальником" УФСБ в окупованій Запорізькій області був призначений Алєксандр Міхайлович Гаглазов.

Він приїхав до Мелітополя з Тамбовської області, де виконував обов'язки начальника УФСБ. До цього Гаглазов був першим заступником начальника УФСБ Росії з Кабардино-Балкарської республіки, має досвід служби в управлінні в центрі спецпризначення ФСБ.

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Окупована Херсонщина

На тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області 13 травня 2022 року створили "державну службу безпеки Херсонської області". Очолив спецслужбу окупантів Олександр Григорович Якименко, який був керівником управління СБУ у 2013 – 2014 роках, за Януковича. Після перемоги Революції Гідності Якименко втік до Росії.

Після 30 січня 2023 року "службу безпеки" окупантів було реорганізовано в УФСБ. Начальником став Вадім Владіміровіч Троценко. Він переїхав до Генічеська з окупованого Росією Криму, де обіймав посаду заступника начальника УФСБ. До того часу Троценко служив в управлінні ФСБ по Володимирській області.

Окупована Донеччина

На окупованій Росією частині Донецької області ще у 2014 році створили "міністерство державної безпеки". У ньому ще тоді працювали відряджені співробітники ФСБ Росії, а також куратори з п'ятого управління ФСБ.

2022 року МДБ фейкової республіки очолював Георгій Валєріановіч Сепашвілі, який до 2014 року працював заступником начальника Слов'янського міськвідділу Управління СБУ у Донецькій області. Після 30 січня МДБ було реорганізовано в УФСБ. Очолив цю спецслужбу окупантів Алєг Фьодоровіч Боломожнов, який переїхав до Донецька з Саратовської області. Раніше він очолював УФСБ республіки Тива та Магаданської області.

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Окупована Луганська область

На окупованій частині Луганщини також створили "міністерство державної безпеки", яке очолив офіцер СБУ Леонід Пасічник. Згодом він став ватажком окупаційної адміністрації так званої "ЛНР".

Станом на 2022 рік, МДБ квазіреспубліки очолював громадянин Росії та полковник ФСБ – Рашид Садиков. Після 30 січня 2023 року МДБ реорганізували в УФСБ. Його очолив Юрій Плодовський, якого до Луганська перевели з Карачаєво-Черкесії.

Федеральна служба безпеки Росії – це головна каральна структура диктаторського режиму Кремля, яка координує інші силові відомства окупантів. Після проголошення анексії тимчасово окупованих територій України, в Кремлі вирішили позбавлятися зрадників України, які перейшли на бік Росії. Також Кремль почав позбавлятися окупаційних еліт, які виникли в Луганську та Донецьку з 2014 року.

Зрадники нікому не потрібні. Така сама ситуація з кадровими призначеннями громадян Росії та інших силових органів окупантів – росгвардія, слідчий комітет, прокуратура, поліція.