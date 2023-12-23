Загалом у далекий край Росії відправили 125 українських дітей. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що Тюмень – досить дивне місце для відпочинку.

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Як сталася трагедія

Всі діти приїхали з Краснодонського (тепер Сорокинського) району окупованої Луганщини. Їхній вік – 11 – 14 років. Загиблій Вероніці було 12 і вона жила у Молодогвардійську. У Тюмені діти перебували впродовж місяця.

З Краснодонського району відправляти дітей у Тюмень. Ви це уявляєте? Це протилежний бік Росії, якщо рахувати від кордону з Україною,

– зауважив Павло Лисянський.

Ще перед поверненням на Луганщину окупанти почали телефонувати батькам і казати, що їхні діти погано себе почувають. Однак, навіть попри це, росіяни відмовились залишатися у Тюмені, бо мали квитки назад, на які витратили велику суму грошей. Відтак хворих дітей посадили на потяг і планували лікувати вдома.

Під час дороги одній дівчинці стало погано й, на жаль, вона померла. Після цього інших дітей зняли з поїзда у Саратові й відправили в інфекційне відділення. Росіяни почали розповідати, що у дітей вірус – грип А. Більше ніхто нічого не коментує.

Фактично вбили дитину своєю недбалістю, тим, що вчасно не відреагували на її прохання про допомогу та не розібралися в ситуації,

– наголосив правозахисник.

Він додав, що схожі симптоми є ще у десятка інших дітей. Їхній стан – "середньої важкості", що точно не є нормою.

Смерть маленької Вероніки – це випадок, про який стало відомо через витік інформації. Залишається лише здогадуватись, що відбувається з іншими маленькими українцями та яким насправді є російське "піклування" про українських дітей.

Депортація дітей з України