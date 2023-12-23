Загалом у далекий край Росії відправили 125 українських дітей. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що Тюмень – досить дивне місце для відпочинку.
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Як сталася трагедія
Всі діти приїхали з Краснодонського (тепер Сорокинського) району окупованої Луганщини. Їхній вік – 11 – 14 років. Загиблій Вероніці було 12 і вона жила у Молодогвардійську. У Тюмені діти перебували впродовж місяця.
З Краснодонського району відправляти дітей у Тюмень. Ви це уявляєте? Це протилежний бік Росії, якщо рахувати від кордону з Україною,
– зауважив Павло Лисянський.
Ще перед поверненням на Луганщину окупанти почали телефонувати батькам і казати, що їхні діти погано себе почувають. Однак, навіть попри це, росіяни відмовились залишатися у Тюмені, бо мали квитки назад, на які витратили велику суму грошей. Відтак хворих дітей посадили на потяг і планували лікувати вдома.
Під час дороги одній дівчинці стало погано й, на жаль, вона померла. Після цього інших дітей зняли з поїзда у Саратові й відправили в інфекційне відділення. Росіяни почали розповідати, що у дітей вірус – грип А. Більше ніхто нічого не коментує.
Фактично вбили дитину своєю недбалістю, тим, що вчасно не відреагували на її прохання про допомогу та не розібралися в ситуації,
– наголосив правозахисник.
Він додав, що схожі симптоми є ще у десятка інших дітей. Їхній стан – "середньої важкості", що точно не є нормою.
Смерть маленької Вероніки – це випадок, про який стало відомо через витік інформації. Залишається лише здогадуватись, що відбувається з іншими маленькими українцями та яким насправді є російське "піклування" про українських дітей.
Депортація дітей з України
- Влітку 2022 року окупанти вивезли з дитбудинку у Херсоні 48 дітей. Серед них була 10-місячна Маргарита Прокопенко. У грудні того ж року стало відомо, що російський політик Сергій Миронов разом із дружиною вдочерили дівчинку. Жінка відвідувала Херсонщину, де побачила дитину. Уже наступного дня її вивезли на територію Росії. Тепер у Маргарити нове ім'я та прізвище. Тепер вона Маріна Миронова, а місце народження змінили з Херсона на російський Подольськ.
- У листопаді 2023 року до України вдалося повернути викраденого Богдана Єрмохіна. Весною 20220-го так звана російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова, яка перебуває у міжнародному розшуку, вивезла його з Маріуполя. Хлопця передали прийомній сім'ї, а коли він намагався втекти в Україну, зупинили й вручили повістку. На той момент Богдан ще не мав 18 років.
- Маленькі українці, які пережили викрадення росіян, розповіли свої історії у Гаазі. Діти віком від 11 до 17 років вразили моторошними спогадами. Наприклад, мама Іллі загинула у Маріуполі. Сусідка встигла закопати її тіло у дворі, а згодом за хлопчиком прийшли росіяни. Вони не дозволяли йому спілкувалися з бабусею, вивезли в Донецьк та обіцяли знайти нову родину у Росії.
- Вероніку з Харківщини розлучили з родиною та поселили у Липецькому інтернаті у Росії. Через те, що мама 14-річної дівчинки перебуває у лавах ЗСУ, дитину навіть водили на допити. В інтернаті з неї глузували та називали "Бандерою".