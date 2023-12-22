Підліток опинився на Луганщині під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Окрім того, хлопчик 4 місяці також був у Росії на навчанні.

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Додому повернули 12-річного хлопчика

Лубінець повідомив, що 12-річний хлопчик з перших днів повномасштабної війни перебував на тимчасово окупованій території України. Підліток напередодні повномасштабного вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але опинився під окупацією на цілих 18 місяців.

Окрім того, дитину також вивозили на територію Росії. Там 12-річний хлопчик 4 місяці навчався у російській школі.

Як уточнив омбудсман, мама хлопчика не могла самостійно його забрати, адже є військовослужбовицею ЗСУ. Тому вона вирішила звернулися до Лубінця, аби їй допомогли повернути сина.

Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик – вдома!

– повідомив Лубінець.



Після 18 місяців окупації мама зустрілася з 12-річним сином / Фото Дмитро Лубінець

Зверніть увагу! Уповноважений ВР з прав людини наголосив, якщо Вам відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомте про це омбудсману. Адже тільки держава може гарантувати безпеку в поверненні додому своїх громадян із території Росії.

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