Голова Херсонської ОВА уточнив, що двоє дітей мають родини й виїхали разом з батьками. Нині неповнолітні отримують усю необхідну допомогу.

Важливо "Якщо будемо повертати одну дитину кожного дня, треба 55 років": скільки дітей викрала Росія

Україна врятувала з окупації 5 дітей

Україна змогла повернути з тимчасово окупованих територій 5 дітей. Двоє з них мають родини та виїхали разом з батьками. Ще троє неповнолітніх – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Нині усі врятовані діти перебувають у безпечному місці та отримують усю необхідну допомогу.

Дякую усім, хто працює в цьому надважливому напрямку. І повертає додому наше майбутнє. Зокрема організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області,

– повідомив Прокудін.

Україна працює над поверненням дітей: останні новини