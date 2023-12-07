Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порушив це питання під час міжнародної конференції "Свобода або страх". Він наголосив, що Росія кожного дня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави.
Дивіться також Розстріл беззбройних українських воїнів, які здавалися в полон: усе, що відомо про злочин росіян
Скільки українських дітей вимушено депортували до Росії
Лубінець озвучив офіційну інформацію про кількість викрадених дітей з території України.
Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років,
– розповів омбудсман.
Наразі українська влада має багато ініціатив щодо повернення дітей. Втім, зараз мало інструментів, щоб забрати всіх депортованих.
Лубінець також розповів, що наразі у російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців загалом. Українська влада не може перевірити їхній стан, не може отримати доступ до російських тюрем і не може передати їм ліки.
Депортація українських дітей Росією: що відомо
- З моменту початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 512 українських дітей, скалічивши ще 1152. Ця цифра є меншою за реальну, оскільки ні Україна, ні міжнародні організації не мають доступу до окупованих територій, щоб задокументувати злочини там.
- За даними Національного інформаційного бюро, Україні вдалось повернути 387 дітей з Росії та окупованих територій. Перша леді України розповіла про це в інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Олена Зеленська також сподівається на створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей з російського полону.
- У Єльському університеті визначили кількість дітей, яких Росія незаконно вивезла на територію Білорусі з початку вторгнення. За попередніми оцінками, це значення може сягати понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців.
- Росіяни під приводом евакуації вивозять з окупованої частини Херсонської області місцевих жителів, а зокрема неповнолітніх. Вони навіть демонстративно влаштовують всиновлення викрадених українських дітей.