Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял этот вопрос во время международной конференции "Свобода или страх". Он подчеркнул, что Россия ежедневно продолжает депортировать новые группы украинских детей с территории нашего государства.

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Сколько украинских детей вынужденно депортировали в Россию

Лубинец озвучил официальную информацию о количестве похищенных детей с территории Украины.

Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет,

– рассказал омбудсмен.

В настоящее время украинская власть имеет много инициатив по возвращению детей. Однако сейчас мало инструментов, чтобы забрать всех депортированных.

Лубинец также рассказал, что в настоящее время в плену находятся 28 тысяч гражданских украинцев в целом. Украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрем и не могут передать им лекарства.

Депортация украинских детей Россией: что известно