Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял этот вопрос во время международной конференции "Свобода или страх". Он подчеркнул, что Россия ежедневно продолжает депортировать новые группы украинских детей с территории нашего государства.
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Сколько украинских детей вынужденно депортировали в Россию
Лубинец озвучил официальную информацию о количестве похищенных детей с территории Украины.
Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет,
– рассказал омбудсмен.
В настоящее время украинская власть имеет много инициатив по возвращению детей. Однако сейчас мало инструментов, чтобы забрать всех депортированных.
Лубинец также рассказал, что в настоящее время в плену находятся 28 тысяч гражданских украинцев в целом. Украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрем и не могут передать им лекарства.
Депортация украинских детей Россией: что известно
- С момента начала полномасштабного вторжения россияне убили 512 украинских детей, искалечив еще 1152. Эта цифра меньше реальной, поскольку ни Украина, ни международные организации не имеют доступа к оккупированным территориям, чтобы задокументировать преступления там.
- По данным Национального информационного бюро, Украине удалось вернуть 387 детей из России и оккупированных территорий. Первая леди Украины рассказала об этом в интервью представителям иностранных СМИ. Елена Зеленская также надеется на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена.
- В Йельском университете определили количество детей, которых Россия незаконно вывезла на территорию Беларуси с начала вторжения. По предварительным оценкам, это значение может достигать более 2,4 тысячи несовершеннолетних украинцев.
- Россияне под предлогом эвакуации вывозят из оккупированной части Херсонской области местных жителей, в том числе несовершеннолетних. Они даже демонстративно устраивают усыновление похищенных украинских детей.