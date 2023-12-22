Подросток оказался в Луганской области под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, мальчик 4 месяца также был в России на учебе.

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Домой вернули 12-летнего мальчика

Лубинец сообщил, что 12-летний мальчик с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины. Подросток в преддверии полномасштабного вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но оказался под оккупацией на целых 18 месяцев.

Кроме того, ребёнка также вывозили на территорию России. Там 12-летний мальчик 4 месяца учился в русской школе.

Как уточнил омбудсмен, мама мальчика не могла самостоятельно его забрать, ведь военнослужащая ВСУ. Поэтому она решила обратиться к Лубинцу, чтобы ей помогли вернуть сына.

Это было непросто, но результат того стоит: мальчик – дома!

– сообщил Лубинец.



После 18 месяцев оккупации мама встретилась с 12-летним сыном / Фото Дмитрий Лубинец

Обратите внимание! Уполномоченный ВР по правам человека подчеркнул, если Вам известно о принудительно перемещенном или депортированном Россией украинском ребенке, сообщите об этом омбудсмену. Ведь только государство может обеспечить безопасность в возвращении домой своих граждан с территории России.

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