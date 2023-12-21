Решту дітей оглянули медики та доправили до інфекційної лікарні на перевірку. У частини з неповнолітніх зафіксували підвищену температуру.

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Деталі інциденту

Ввечері 20 грудня група зі 126 українських дітей з окупованих територій поверталася потягом додому після перебування у таборі "Олімпійська ребячка" у Тюменській області. В частини неповнолітніх раптово піднялася температура та з'явилися інші симптоми гострого респіраторного захворювання.

Повідомляється, що ще вранці у однієї з дівчат – 12-річної Вероніки, температура піднялася до 39 градусів. Їй дали жарознижувальні ліки. Вже ввечері в потязі вона втратила свідомість. Лікарі, що супроводжували групу намагалися надати дівчинці допомогу. Однак їм не вдалося врятувати її – дитина померла.

Решту дітей терміново зняли з потягу в Балашові, що у Саратовській області. Їх оглянули медики – там розгорнули мобільну лабораторію. Після цього неповнолітніх автобусами доправили до місцевої інфекційної лікарні. У 38 дітей виявили підвищену температуру, їх госпіталізували.

У Росії померла 12-річна українка, дітей висадили з потяга / російські ЗМІ

Роспотребнадзор зазначає, що у знятих з потяга дітей виявили грип А. Ситуація перебуває на особливому контролі. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження за фактом гибелі дитини. Також з'явилася реакція українських посадовців.

Місцева влада запевняє, що організує "гарячу лінію" з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма з них немає через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої "лнр",

– зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Також він акцентував, що дітей "на оздоровлення" посеред зими повезли саме в Тюмень. Тобто відпочинок не перенесли на літо, чи навіть, наприклад, не відправили у теплий Краснодарський край.

Загибель українських дітей