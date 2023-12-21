Остальные дети осмотрели медики и доставлены в инфекционную больницу на проверку. У части из несовершеннолетних зафиксировали повышенную температуру.

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Детали инцидента

Вечером 20 декабря группа из 126 украинских детей с оккупированных территорий возвращалась на поезде домой после пребывания в лагере "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. У части несовершеннолетних внезапно поднялась температура и возникли другие симптомы острого респираторного заболевания.

Сообщается, что еще утром у одной из девочек – 12-летней Вероники, температура поднялась до 39 градусов. Ей дали жаропонижающее лекарство. Уже вечером в поезде она упала в обморок. Врачи, сопровождавшие группу, пытались оказать девочке помощь. Однако им не удалось спасти ее – ребенок умер.

Остальные дети срочно были сняты с поезда в Балашеве, что в Саратовской области. Их осмотрели медики – там развернули мобильную лабораторию. После этого несовершеннолетних автобусами доставили в местную инфекционную больницу. У 38 детей обнаружили повышенную температуру, их госпитализировали.

В России умерла 12-летняя украинка, детей высадили из поезда / российские СМИ

Роспотребнадзор отмечает, что у снятых с влечения детей обнаружили грипп А. Ситуация находится на особом контроле. Следственный комитет открыл уголовное производство по факту гибели ребенка. Также появилась реакция украинских чиновников.

Местные власти уверяют, что организуют "горячую линию" с родителями. Только вот связи со многими из них нет из-за отсутствия мобильного покрытия в ряде городов и сел так называемой "лнр",

– отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Также он акцентировал, что детей "на оздоровление" среди зимы увезли именно в Тюмень. То есть отдых не перенесли на лето или даже, например, не отправили в теплый Краснодарский край.

Гибель украинских детей