Правоохранители уже открыли уголовное производство. Полиция выясняет детали дела.
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Девушка погибла
В комментарии СМИ спикер полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко сообщила, что в Кропивницком несовершеннолетняя девушка выпала с девятого этажа дома. В результате инцидента она погибла.
Полиция получила сообщение о трагическом случае в 23:10 днем ранее – 15 декабря. Сообщается, что здание расположено по улице Полтавская.
Место гибели несовершеннолетней девушки в Кропивницком / местные телеграм-каналы
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Трагические случаи смертей несовершеннолетних
- Около недели назад в Житомирской области загорелся частный дом, в котором находилась мать с тремя детьми К сожалению, чрезвычайники не смогли спасти малышей. Самому маленькому погибшему ребенку было два года, а самому старшему – пять.
- Ранее в Ивано-Франковской области нашли тело мертвого новорожденного прямо на улице. Полиция заявила, что разыскивает мать, подозреваемую в убийстве.
- В Киевской области в начале декабря пропал 7-летний мальчик. К сожалению, история закончилась трагически – ребенок погиб. Через сутки поисков мальчика нашли уже мертвого в пойме реки Ирпень в Вышгородском районе.