Правоохранители уже открыли уголовное производство. Полиция выясняет детали дела.

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Девушка погибла

В комментарии СМИ спикер полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко сообщила, что в Кропивницком несовершеннолетняя девушка выпала с девятого этажа дома. В результате инцидента она погибла.

Полиция получила сообщение о трагическом случае в 23:10 днем ранее – 15 декабря. Сообщается, что здание расположено по улице Полтавская.

Место гибели несовершеннолетней девушки в Кропивницком / местные телеграм-каналы

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Трагические случаи смертей несовершеннолетних