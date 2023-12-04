В понедельник, 4 декабря, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили об окончании поисковой операции Владислава Гарваты. Жил он в Козаровичи Дымерской поселковой общины Вышгородского района.

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Спасатели обнаружили тело ребенка в реке

Мальчик был ростом 110 сантиметров. У него было худое телосложение, светлые волосы и зеленые глаза. Распространяя именно такую характеристику, его искали в течение суток.

Мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 3 декабря. Она отметила, что видела его последний раз за день до того, и уточнила, что парень, вероятно, сам ушел из дома в неизвестном направлении.

Поиски окончились трагически. К сожалению, ребенок погиб. В 10:20, 4 декабря было обнаружено тело ребенка и изъято из поймы реки Ирпень в селе Козаровичи Вышгородского района группой водолазно-спасательного отделения.

Добавим, что этот водоем является частью Киевского водохранилища – сейчас из-за мороза он покрылся льдом. В то же время известно, что к поискам мальчика были привлечены, кроме спасателей, все подразделения полиции области.

Поисковая операция 7-летнего Владислава / Фото ГСЧС

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Вспомним, что с конца ноября в Украине бурлит зима и мороз, в частности, в Одесской области люди страдают из-за непогоды. Пришлось даже перекрывать движение по определенным автодорогам.

Вместе с тем глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко делился документальными кадрами, на которых видно, как подразделения ГСЧС спасают младенцев из снежной ловушки

Видео вызывает искреннее восхищение и свидетельствует о профессионализме наших спасателей. Благодаря их работе удалось уберечь жизнь сотен людей в эти трудные времена.