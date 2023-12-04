У понеділок, 4 грудня, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про закінчення пошукової операції Владислава Гарвати. Жив він у Козаровичі Димерської селищної громади Вишгородського району.

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Рятувальники знайшли тіло дитини у річці

Хлопчик був зростом у 110 сантиметрів. Мав худорляву тілобудову, світле волосся та зелені очі. Поширюючи саме таку характеристику, його шукали упродовж доби.

Мати звернулась до правоохоронних органів зі заявою про зникнення сина 3 грудня. Вона зазначила, що бачила його востаннє за день до того, та уточнила, що хлопець, ймовірно, сам пішов з дому в невідомому напрямку.

Пошуки закінчились трагічно. На жаль, дитина загинула. О 10:20, 4 грудня було знайдено тіло дитини та вилучено зі заплави річки Ірпінь у селі Козаровичі Вишгородського району групою водолазно-рятувального відділення.

Додамо, що ця водойма є частиною Київського водосховища – зараз через мороз вона покрилась кригою. Водночас відомо, що до пошуків хлопчика було залучено, окрім рятувальників, усі підрозділи поліції області.

Пошукова операція 7-річного Владислава / Фото ДСНС

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Згадаємо, що з кінця листопада в Україні вирує зима та мороз, зокрема, на Одещині люди страждають через негоду. Довелось навіть перекривати рух певними автошляхами.

Разом з тим голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко ділився документальними кадрами, на яких видно, як підрозділи ДСНС рятують немовлят зі снігової пастки.

Відео викликає щирий захват та засвідчує професіоналізм наших рятувальників. Завдяки їхній роботі вдалось вберегти життя сотень людей у ці важкі часи.