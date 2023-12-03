Голова МВС України Ігор Клименко виклав невеликий документальний фільм, який присвячений порятунку людей під час снігового шторму на Одещині. Міністр наголосив, що пишається кожним рятувальником.
До теми Через негоду у дорозі застрягли породіллі: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію
Як рятували породілля
Водій 23 частини 3-го пожежно-рятувального загону міста Кілія Андрій Білогруда заявив, що їх почало замітати 23 листопада близько 10-ї години. Співробітники ДСНС почали отримувати прохання про допомогу та повідомлення, що траса Одеса – Рені засипана снігом.
Працівники ДСНС отримали повідомлення, що за вагітною жінкою їдуть медики. Рятувальники супроводжували карету швидкої, однак цій автівці було нереально далі проїхати.
Ми пересадили медиків до себе в машину, поїхали туди, забрали породілля і доставили до траси Одеса – Рені. І вона (вагітна жінка – 24 Канал) за декілька кілометрів від машини швидкої народила дівчинку,
– сказав рятувальник.
За його словами, мама назвала свою дитину Світланою.
Як рятували людей на Одещині: дивіться відео
Як рятували немовля
Близько 20:30 рятувальники отримали повідомлення, що в заметі стоїть Lada Priora, в якій перебуває 2-місячна маленька дитина. Начальник групи рятувальних робіт міста Знаменка Анатолій Стоянов поділився деталями цієї зворушливої історії.
У мене теж дитина маленька – рік. А тут двомісячна дитина. Я кинув все, я прийняв таке рішення, я взяв на себе цю відповідальність. Кажу: я її витягну в будь-якому випадку, я туди доїду, чого б мені це не вартувало,
– розповів Анатолій.
Він сів на "Урал" з колегами. Пробиватися до легковика довелося по зустрічній смузі, адже дорога була засипана, і на ній стояла купа машин. За словами рятувальника, тато, мама та ця маленька дитина застрягли на дорозі з самого ранку. У них закінчувався бензин, також у немовляти не було чого їсти. Рятувальники довезли їх до Знаменки через 2 години, розмістили сім'ю у готелі, зігріли та нагодували дитину. Потім Анатолій телефонував батькам немовляти та цікавився, чи все у них добре.