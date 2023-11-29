У Одеській області зняли усі обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса – Кучурган для всіх видів транспорту. Частину обмежень також скасували у Миколаївській області.

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Обмеження вже частково знімали

У Одеській області раніше відкрили для всіх видів транспорту:

автодорогу М-15 Одеса – Рені (на місто Бухарест), кілометрів 11+920 – кілометрів 307+379;

автодорогу М-05 Київ – Одеса, кілометрів 274+435 – кілометрів 466+700;

автодорогу М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), кілометрів 3+450 – кілометрів 28+315.

Ситуація на Миколаївщині

З 10 години ранку у Миколаївській області відносили рух легкового транспорту на трасах:

М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах Миколаївської області)

Т 15-06 на відрізку від Миколаєва до смт Врадіївка

Та для всіх категорій транспорту на Т 15-04 від Первомайську до межі з Кіровоградською областю



Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на Т 15-10 від Арбузинки до Єланцю.

Також залишаються обмеження для вантажних автомобілів та пасажирських автобусів на декількох ділянках.



Обмеження на Миколаївщині / карта голови Миколаївської ОВА

Крім цього, за ніч проти 29 листопада повністю розчистили дорогу М-14 на Одесу, також розчистили узбіччя. Також прибрали ділянку біля Коблево, де було скупчення вантажівок.

У Миколаївській області загалом працює 25 одиниць техніки, 39 осіб. Додатково на чергуванні знаходиться 9 одиниць техніки та 12 осіб. За добу використано 37 тонн солі та 276 тонн протиожеледної суміші.

Від комунальних підприємств районів області для відновлення проїзду залучено 145 одиниць техніки.

Залишається відключеним від електропостачання 32 населені пункти повністю та 5 частково.

Негода на Одещині