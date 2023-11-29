В Одесской области сняли все ограничения по всей протяженности автомобильной дороги Одесса – Кучурган для всех видов транспорта. Часть ограничений также была отменена в Николаевской области.
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Ограничения частично уже снимали
В Одесской области ранее открыли для всех видов транспорта:
- автодорогу М-15 Одесса – Рени (на город Бухарест), километров 11+920 – километров 307+379;
- автодорогу М-05 Киев – Одесса, километров 274+435 – километров 466+700;
- автодорогу М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (Объезд г. Одессы), километров 3+450 – километров 28+315.
Ситуация в Николаевской области
С 10 часов утра в Николаевской области возобновили движение легкового транспорта на трассах:
- М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области)
- Т 15-06 на отрезке от Николаева до поселка Врадиевка
И для всех категорий транспорта на Т 15-04 от Первомайска до границы с Кировоградской областью.
Остается запрет движения всех категорий транспорта на Т 15-10 от Арбузинки до Еланца.
Также остаются ограничения для грузовых и пассажирских автобусов на нескольких участках.
Ограничения в Николаевской области / карта главы Николаевской ОВА
Кроме этого, за ночь на 29 ноября полностью расчистили дорогу М-14 в Одессу, также расчистили обочину. Также убрали участок возле Коблево, где было скопление грузовиков.
В Николаевской области работает 25 единиц техники, 39 человек. Дополнительно на дежурстве находятся 9 единиц техники и 12 человек. За сутки использовано 37 тонн соли и 276 тонн противогололедной смеси.
От коммунальных предприятий районов области для возобновления проезда привлечено 145 единиц техники.
Остается отключенным от электроснабжения 32 населенных пункта полностью и 5 частично.
Непогода в Одесской области
- Сообщалось, что 28 ноября погодные условия в Одесской области снова ухудшатся. Местные власти просили жителей по возможности не выходить на улицы. В ОВА предупреждали, что завтра в регионе ожидаются мощные порывы ветра, гололедица, а также местами туман. Всё это значительно ухудшит условия дорожного движения. Потому одесситов призвали воздержаться от путешествий.
- По словам Кипера, в настоящее время полиция проверяет информацию о гибели трех человек в Одессе в результате непогоды.
- Ранее СМИ сообщили, что 27 ноября в областном центре обнаружили три тела, на которых не обнаружены признаки насильственной смерти. Так, в Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину.