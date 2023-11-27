На Одесскую область надвигается новая волна ненастья. Погода планирует очередные выходки.
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Штормовое предупреждение
В ОВА предупредили, что завтра в регионе ожидаются мощные порывы ветра, гололедица, а также местами туман. Всё это значительно ухудшит условия дорожного движения. Поэтому одесситов призывают воздержаться от путешествий.
Обращаюсь к горожанам и гостям региона с просьбой ограничить передвижения и поездки на авто. Обеспечьте свою безопасность и безопасность других, воздерживаясь от поездок по возможности. Мы рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя!,
– говорится в сообщении главы ОВА Олега Кипера.
В Одессе зафиксировали три летальных случая из-за непогоды
По словам Кипера, в настоящее время полиция проверяет информацию о гибели трех человек в Одессе в результате непогоды.
Ранее СМИ сообщили, что 27 ноября в областном центре обнаружили три тела, на которых не обнаружены признаки насильственной смерти. Так, в Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину.
Журналисты предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако полиция эту информацию не подтвердила. Там подчеркнули, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения.
В Украину движется новый циклон: чего от него ждать
Циклон, который 26 ноября принес в ряд регионов снежные метели, постепенно покидает Украину. Вместо этого, уже 29 ноября нашу страну может посетить новый.
- Сначала он посетит западные области, а затем охватит еще большую территорию.
- В западных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха будет днем и ночью от 0 до -6 градусов мороза.
- На Севере и Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет мокрый снег, а на Юге и Юго-Востоке - дожди.
- По словам синоптика Натальи Птухи, циклон придет с юго-запада вечером 28 ноября. А днем 29 ноября он уже будет покидать территорию Украины.