На Одесскую область надвигается новая волна ненастья. Погода планирует очередные выходки.

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Штормовое предупреждение

В ОВА предупредили, что завтра в регионе ожидаются мощные порывы ветра, гололедица, а также местами туман. Всё это значительно ухудшит условия дорожного движения. Поэтому одесситов призывают воздержаться от путешествий.

Обращаюсь к горожанам и гостям региона с просьбой ограничить передвижения и поездки на авто. Обеспечьте свою безопасность и безопасность других, воздерживаясь от поездок по возможности. Мы рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя!,

– говорится в сообщении главы ОВА Олега Кипера.

В Одессе зафиксировали три летальных случая из-за непогоды

По словам Кипера, в настоящее время полиция проверяет информацию о гибели трех человек в Одессе в результате непогоды.

Ранее СМИ сообщили, что 27 ноября в областном центре обнаружили три тела, на которых не обнаружены признаки насильственной смерти. Так, в Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину.

Журналисты предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако полиция эту информацию не подтвердила. Там подчеркнули, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения.

В Украину движется новый циклон: чего от него ждать

Циклон, который 26 ноября принес в ряд регионов снежные метели, постепенно покидает Украину. Вместо этого, уже 29 ноября нашу страну может посетить новый.