На Одеську область насувається нова хвиля негоди. Погода планує чергові вибрики.
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Штормове попередження
В ОВА попередили, що завтра у регіоні очікуються потужні пориви вітру, ожеледиця, а також місцями туман. Усе це значно погіршить умови дорожнього руху. Тому одеситів закликають утриматися від подорожей.
Звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто. Забезпечте свою безпеку та безпеку інших, утримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе!,
– йдеться у повідомленні очільника ОВА Олега Кіпера.
В Одесі зафіксували три летальних випадки через негоду
За словами Кіпера, наразі поліція перевіряє інформацію щодо загибелі трьох людей в Одесі унаслідок негоди.
Раніше ЗМІ повідомили, що 27 листопада в обласному центрі знайшли три тіла, на яких не виявлено ознак насильницької смерті. Так, у Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки й на Привокзальній площі – чоловіка.
Журналісти припускали, що загиблими могли бути бездомні. Втім, поліція цю інформацію не підтвердила. Там наголосили, що, за попередніми даними, ці люди могли загинути від переохолодження.
В Україну рухається новий циклон: чого від нього чекати
Циклон, який 26 листопада приніс до низки регіонів снігові заметілі, поступово покидає Україну. Натомість, вже 29 листопада до нашої країни може завітати новий.
- Спершу він навідає західні області, а потім охопить ще більшу територію.
- У західних областях буде найхолодніше. Там температура повітря становитиме вдень та вночі від 0 до -6 градусів морозу.
- На Півночі та у Вінницькій, Черкаській, Полтавській й Харківській областях буде мокрий сніг, а на Півдні й Південному Сході – дощі.
- За словами синоптикині Наталі Птухи, циклон прийде з південного заходу ввечері 28 листопада. А вдень 29 листопада він вже покидатиме територію України.