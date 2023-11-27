На Одеську область насувається нова хвиля негоди. Погода планує чергові вибрики.

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Штормове попередження

В ОВА попередили, що завтра у регіоні очікуються потужні пориви вітру, ожеледиця, а також місцями туман. Усе це значно погіршить умови дорожнього руху. Тому одеситів закликають утриматися від подорожей.

Звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто. Забезпечте свою безпеку та безпеку інших, утримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе!,

– йдеться у повідомленні очільника ОВА Олега Кіпера.

В Одесі зафіксували три летальних випадки через негоду

За словами Кіпера, наразі поліція перевіряє інформацію щодо загибелі трьох людей в Одесі унаслідок негоди.

Раніше ЗМІ повідомили, що 27 листопада в обласному центрі знайшли три тіла, на яких не виявлено ознак насильницької смерті. Так, у Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки й на Привокзальній площі – чоловіка.

Журналісти припускали, що загиблими могли бути бездомні. Втім, поліція цю інформацію не підтвердила. Там наголосили, що, за попередніми даними, ці люди могли загинути від переохолодження.

В Україну рухається новий циклон: чого від нього чекати

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