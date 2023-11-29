Метеорологи повідомляли, що в Україну насувається циклон. У Києві та області очікують на мокрий сніг та ожеледицю.

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Робота вже розпочалася

В Україну 29 листопада насувається непогода, яка не омине боком і столицю. Метеорологи прогнозують у Києві складні погодні умови.

За прогнозом синоптиків, у Києві 29 листопада мокрий сніг і дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду,

– наголосили в КМДА.

Комунальники вже розпочали роботу. Наразі дороги й тротуари Києва обробляють засобами проти ожеледиці, над розчищенням працюють 293 одиниці спецтехніки КК "Київавтодор". У місцях, де неможливо працювати технікою, використовують ручне прибирання. Задіяно 487 працівників у складі 61 бригади.

Окрім цього, прибудинкові території і зелені зони обробляють 3335 працівників і 52 одиниці спецтехніки керуючих компаній, а також задіяні "зеленбуди" – 629 працівників і 42 одиниці техніки.

У міській держадміністрації закликали водіїв бути уважними на дорозі та пропускати техніку комунальників. Щоб не заважати їх роботі, також просять не паркувати авто на узбіччях доріг.

В Україну йде циклон

Метеорологи попередили, що 28 листопада, у другій половині дня, на територію України почав надходити новий циклон з південного заходу. Згодом він огорне всю країну.

Попереджають, що у західних областях можливі хуртовини, на дорогах ожеледиця. Значний сніг випаде у Закарпатській, Львівській, Волинській, а також Рівненській областях. Значний мокрий сніг і дощ можуть бути у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях, окрім цього – у Сумській і Харківській.

На Півдні та Кіровоградській і Дніпропетровській областях попереджають про значні дощі.