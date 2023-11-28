Проте циклони в холодний період приходять в Україну зазвичай з Півдня та Південного Заходу. За словами синоптикині українського Гідрометеоцентру Наталії Птухи, вони приносять опади – сніг або мокрий сніг. Однак їхня інтенсивність буває різною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Температура й надалі буде підвищуватись
Циклон, що прийшов на цьому тижні в Україну, був доволі потужним, і такі погодні катаклізми не часто можна спостерігати на нашій території.
Це є певна кореляція зі змінами клімату. Вони проявляються у такий спосіб, що деякі погодні процеси можуть мати більш різкий характер. Південний циклон завжди приходив на нашу територію, але цього разу він проявився потужніше,
– наголосила синоптикиня.
Також зміна клімату може проявлятися у підвищені температури, особливо у зимовий період. Тенденція йде до того, що температура й надалі буде зростати. Відповідно холодних періодів взимку ставатиме менше, а періодів теплої погоди – більше.
Така ситуація очікується в грудні, коли у південні області зайдуть теплі повітряні маси. Тому 1 – 2 грудня температура підніметься вище + 10. На думку Наталії Птухи, це доволі тепла погода для цієї пори року.
Що відомо про новий циклон, який прийде в Україну
- Синоптики повідомляють, що проти ночі 29 листопада нашу країну накриє циклон з Південного Заходу. Вже ввечері 28 листопада він прийде у західні області.
- В середу по всій Україні очікуються опади. На Заході – падатиме переважно сніг, а температура триматиметься у межах від 0 до – 6 градусів морозу. У північних областях, а також Вінницькій, Черкаській, Полтавській й Харківській, очікується мокрий сніг. На Півдні та Південному Сході будуть йти дощі. А в Києві – дощ та мокрий сніг.
- У Львові 29 листопада дороги вкриє ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
- В Карпатах 28 та 29 листопада очікуються снігопади, які можуть призвести до сходження сніжних лавин.