Сьогодні 28 листопада о другій половині дня на територію України вже почав надходити новий циклон з південного заходу.

Дивіться також За поганої погоди "літати" складніше, але є і плюси: як ЗСУ використовують дрони взимку

Штормове попередження для львівян

Вже завтра, 29 листопада, у Львові очікується чергове погіршення погодних умов. Дороги міста вкриє ожеледиця. Пориви вітру долатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Мерія Львова закликає жителів міста бути обачними і у разі виникнення надзвичайних ситуацій звертатися по допомогу за гарячою лінією.

У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин

Тим часом у Карпатах через негоду зросла загроза сходження лавини. Як зазначають синоптики, 28 – 29 листопада через хуртовини та снігопади на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей, існуватиме значна снiголавинна небезпека.