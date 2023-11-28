Водночас артилерія втрачає в дальності. Як погода впливає на ефективність різних типів техніки –читайте у великій статті Василя Денисюка "Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян".

Дивіться також Навіть стихія проти Путіна: шторм оголив Кримський міст для атаки дронів

За якої погоди безпілотники найбільш ефективні

У міжсезоння, коли часто дощить і на землю лягає туман, дронам значно важче побачити ворога. Середина осені або весняна відлига несуть із собою високу вологість, тож розміщення ворожої техніки і позицій окупантів буквально заховане за пеленою туману. За цих умов досить просто втратити сам безпілотник, бо він не бачить, куди летить.

А от узимку повітря стає сухішим, тому "літати" стає простіше. Але, звісно, не тоді, коли сильно сніжить або тримаються морози.

Що змінилося цьогоріч

Росіяни дуже активно застосовують дрони, зокрема FPV-камікадзе. Через це поставити піч-буржуйку в бліндажі поряд з окопом вже неможливо: дим видно здалеку. Але це працює в обидві сторони, так само помітно і росіян.

Як погода допомагає ЗСУ на лівому березі

За поганої погоди із безпілотника неможливо побачити перекидання військ. І саме цим можуть скористатися ЗСУ на лівому березі Дніпра. Коли ворог засліплений туманом і не випускає БпЛА, легше наводити переправи через Дніпро.

Взагалі цим займаються інженерні війська, а вони завжди позитивно реагують на погані погодні умови з низькою хмарністю та високим рівнем опадів. Адже над ними не літають безпілотники, тож ворог може їх навіть не бачити,

– розповіли експерти.

Погода грає на руку українцям і в тилу. Наприклад, "Шахедам" складно літати під час негоди та сильного вітру.