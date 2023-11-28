Сегодня 28 ноября во второй половине дня на территорию Украины уже начал поступать новый циклон с юго-запада.
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Штормовое предупреждение для львовян
Уже завтра, 29 ноября, во Львове ожидается очередное ухудшение погодных условий. Дороги города укроет гололедица. Порывы ветра будут преодолевать 15-20 метров в секунду.
Мэрия Львова призывает жителей города быть осмотрительными и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью по горячей линии.
В высокогорье Карпат возможно сход лавин
Тем временем в Карпатах из-за непогоды возросла угроза схождения лавины. Как отмечают синоптики, 28 – 29 ноября из-за метели и снегопады на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, будет существовать значительная снеговинная опасность.
Что ждать от нового циклона
- Новый "гость" будет двигаться с юго-запада на северо-восток через Киевскую и Житомирскую области. Будет заходить он из Черновицкой и Винницкой областей.
- Порывы ветра в Украине могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в южных областях местами до 25 метров в секунду.
- Снег выпадет в Закарпатской, Львовской, Волынской, а также Ровенской областях.
- Мокрый снег и дождь пройдут ночью и утром в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, а днем – Сумской и Харьковской.
- Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром ожидаются сильные дожди.