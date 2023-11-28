Сегодня 28 ноября во второй половине дня на территорию Украины уже начал поступать новый циклон с юго-запада.

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Штормовое предупреждение для львовян

Уже завтра, 29 ноября, во Львове ожидается очередное ухудшение погодных условий. Дороги города укроет гололедица. Порывы ветра будут преодолевать 15-20 метров в секунду.

Мэрия Львова призывает жителей города быть осмотрительными и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью по горячей линии.

В высокогорье Карпат возможно сход лавин

Тем временем в Карпатах из-за непогоды возросла угроза схождения лавины. Как отмечают синоптики, 28 – 29 ноября из-за метели и снегопады на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, будет существовать значительная снеговинная опасность.