Однако циклоны в холодный период приходят в Украину обычно с Юга и Юго-Запада. По словам синоптик украинского Гидрометеоцентра Наталии Птухи, они приносят осадки – снег или мокрый снег. Но их интенсивность бывает разной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Температура и дальше будет повышаться
Пришедший на этой неделе в Украину циклон был достаточно мощным, и такие погодные катаклизмы не часто можно наблюдать на нашей территории.
Это определенная корреляция с изменениями климата. Они проявляются таким образом, что некоторые погодные процессы могут носить более резкий характер. Южный циклон всегда приходил на нашу территорию, но на этот раз он проявился мощнее,
– подчеркнула синоптик.
Также изменение климата может проявляться в повышенных температурах, особенно в зимний период. Тенденция идет к тому, что температура и дальше будет расти. Соответственно холодных периодов зимой будет меньше, а периодов теплой погоды – больше.
Такая ситуация ожидается в декабре, когда в южные области зайдут теплые воздушные массы. Поэтому 1 – 2 декабря температура поднимется выше +10. По мнению Натальи Птухи, это достаточно теплая погода для этого времени года.
Что известно о новом циклоне, который придет в Украину
- Синоптики сообщают, что на ночь 29 ноября нашу страну накроет циклон с Юго-Запада. Уже к вечеру 28 ноября он придет в западные области.
- В среду по всей Украине ожидаются осадки. На Западе будет падать преимущественно снег, а температура будет держаться в пределах от 0 до – 6 градусов мороза. В северных областях, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской, ожидается мокрый снег. На юге и юго-востоке будут идти дожди. А в Киеве – дождь и мокрый снег.
- Во Львове 29 ноября дороги покроет гололедица, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
- В Карпатах 28 и 29 ноября ожидаются снегопады, которые могут привести к схождению снежных лавин.