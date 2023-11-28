Однако циклоны в холодный период приходят в Украину обычно с Юга и Юго-Запада. По словам синоптик украинского Гидрометеоцентра Наталии Птухи, они приносят осадки – снег или мокрый снег. Но их интенсивность бывает разной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Температура и дальше будет повышаться

Пришедший на этой неделе в Украину циклон был достаточно мощным, и такие погодные катаклизмы не часто можно наблюдать на нашей территории.

Это определенная корреляция с изменениями климата. Они проявляются таким образом, что некоторые погодные процессы могут носить более резкий характер. Южный циклон всегда приходил на нашу территорию, но на этот раз он проявился мощнее,

– подчеркнула синоптик.

Важно! В Украине ожидается новый циклон, который накроет Запад – а именно Карпатский регион. В результате непогоды могут быть обрывы линий энергоснабжения и отключения света. А в условиях горной местности ликвидировать повреждения и возобновить энергоснабжение будет очень сложно. Поэтому украинцам следует сделать запасы воды, еды и всего необходимого.

Также изменение климата может проявляться в повышенных температурах, особенно в зимний период. Тенденция идет к тому, что температура и дальше будет расти. Соответственно холодных периодов зимой будет меньше, а периодов теплой погоды – больше.

Такая ситуация ожидается в декабре, когда в южные области зайдут теплые воздушные массы. Поэтому 1 – 2 декабря температура поднимется выше +10. По мнению Натальи Птухи, это достаточно теплая погода для этого времени года.

Что известно о новом циклоне, который придет в Украину