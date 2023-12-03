Глава МВД Украины Игорь Клименко выложил небольшой документальный фильм, посвященный спасению людей во время снежного шторма в Одесской области. Министр подчеркнул, что гордится каждым спасателем.

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Как спасали роженицу

Водитель 23 части 3-го пожарно-спасательного отряда города Килия Андрей Билогруда заявил, что их начало заметать 23 ноября около 10 часов. Сотрудники ГСЧС начали получать просьбы о помощи и сообщения, что трасса Одесса – Рени засыпана снегом.

К слову, из-за непогоды трассу Одесса – Рени пришлось перекрывать. Также в результате снежного шторма в Украине перекрывали и другие автодороги в нескольких областях. Затем движение возобновили.

Работники ГСЧС получили сообщение, что за беременной женщиной едут медики. Спасатели сопровождали карету скорой, однако этому авто было нереально дальше проехать.

Мы пересадили медиков к себе в машину, поехали туда, забрали роженицу и доставили на трассу Одесса – Рени. И она (беременная женщина – 24 Канал) в нескольких километрах от машины скорой родила девочку,

– сказал спасатель.

По его словам, мама назвала своего ребенка Светланой.

Как спасали людей в Одесской области: смотрите видео



Как спасали младенца

Около 20:30 спасатели получили сообщение, что в сугробе стоит Lada Priora, в которой находится 2-месячный маленький ребенок. Начальник группы спасательных работ города Знаменка Анатолий Стоянов поделился деталями этой трогательной истории.

У меня тоже ребенок маленький – год. А здесь двухмесячный ребенок. Я бросил все, я принял такое решение, я взял на себя эту ответственность. Говорю: я его вытащу в любом случае, я туда доеду, чего бы мне это ни стоило,

– рассказал Анатолий.

Он сел на "Урал" с коллегами. Пробиваться к легковушке пришлось по встречной полосе, ведь дорога была засыпана, и на ней стояла куча машин. По словам спасателя, папа, мама и этот маленький ребенок застряли на дороге с самого утра. У них заканчивался бензин, также у младенца нечего было есть. Спасатели довезли их в Знаменку через 2 часа, разместили семью в гостинице, согрели и накормили ребенка. Затем Анатолий звонил родителям младенца и интересовался, все ли у них хорошо.