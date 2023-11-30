На момент інциденту в пасажирському автобусі перебували водій і 13 пасажирів. Усіх їх врятували працівники ДСНС.
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На Волині автобус застряг у снігу
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що 30 листопада близько 00:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що через негоду на узбіччі дороги Устилуг – Луцьк застряг пасажирський автобус. Він рухався за рейсовим маршрутом Київ – Щецин.
На Волині пасажирський автобус застряг у снігу / Фото ДСНС
На місце події одразу виїхали рятувальники з міста Володимир. Зрештою за допомогою тросу, спільно з маніпулятором автодору автобус відбуксировано зі снігового замету.
Наостанок у ДСНС наголосили, що пасажирів зі снігового замету забрав інший автобус. Потерпілих унаслідок інциденту – немає.
Раніше через негоду автобуси застрягали в Одеській області
- В Одеській області 26 листопада пішов сильний снігопад, через що перекрили трасу Одеса – Рені. Внаслідок негоди на дорозі сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.
- Також біля села Новокам'янка Ізмаїльського району автобус Варна-Київ з 22 пасажирами з'їхав з дороги в кювет. На щастя, пасажири не травмувалися внаслідок негоди.
- Тоді ж автобус, який прямував із Софії в Ізмаїл, з’їхав з дороги та впав у кювет поблизу Орлівки. У транспортному засобі перебувало 19 пасажирів і двоє водіїв, усі вони, на щастя, не постраждали.
- Крім того, правоохоронці повідомили, що автобус Бухарест – Одеса опинився на узбіччі в районі села Новосільське. Автобус, який перевозив загалом 42 пасажири, серед яких 5 дітей і 2 водії, опинився в небезпечній ситуації. На щастя, оперативні дії поліції та екстрених служб дозволили врятувати всіх постраждалих.