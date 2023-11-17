Загалом, прогнозується, що температура цього дня коливатиметься у межах 0 – 5 градусів вдень. Так перший сніг, частково з дощем, можна очікувати незабаром й в інших регіонах.

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Перший сніг на Волині

Жителі Волинської області повідомляють, що вночі 17 листопада в регіоні випав перший сніг. Також вони активно почали ділитися кадрами приходу зимової погоди у мережі.

Синоптики попереджають жителів Волині про жовтий рівень небезпеки, місцями можлива ожеледиця. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень дощ та мокрий сніг. Протягом дня 17 листопада очікується хмарна погода по всій Україні.

Захоплюючі кадри першого снігу в Волинській області / VSN

Якою буде погода у листопаді

В Україні після 20 листопада різких змін у характері атмосферної циркуляції не передбачається. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, подекуди можливий мокрий сніг. Втім, формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах малоймовірне.

У другій частину місяця можливі зниження температури вночі до -7...-2 градусів. Однак більшості областей температура лишатиметься вище за норму. У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах 4 – 10 тепла. Сумарна кількість опадів, ймовірно, становитиме 100 – 150% від норми.