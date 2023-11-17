В целом прогнозируется, что температура в этот день будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов днем. Да первый снег, отчасти с дождем, можно ожидать вскоре и в других регионах.

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Первый снег на Волыни

Жители Волынской области сообщают, что в ночь на 17 ноября в регионе выпал первый снег. Они активно начали делиться кадрами прихода зимней погоды в сети.

Синоптики предупреждают жителей Волыни о желтом уровне опасности, местами возможна гололедица. Ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем дождь и мокрый снег. В течение дня 17 ноября ожидается облачная погода по всей Украине.

Захватывающие кадры первого снега в Волынской области / VSN

Какая будет погода в ноябре

В Украине после 20 ноября резких изменений в характере атмосферной циркуляции не предвидится. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и туманов, иногда мокрый снег. Впрочем, формирование устойчивого снежного покрова и ледовых процессов на водоемах маловероятно.

Во второй части месяца возможны понижение температуры ночью до -7...-2 градусов. Однако большинству областей температура будет оставаться выше нормы. В среднем за месяц температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 4 до 10 тепла. Суммарное количество осадков, вероятно, составит 100-150% от нормы.