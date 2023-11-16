Первые намеки на зиму Украина почувствует уже сегодня, 16 ноября. В то же время, осадков не будет, только днем в западных областях. А вот с 19 ноября синоптики прогнозируют существенное похолодание.

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В субботу в западных областях погода будет особенно неблагоприятной с сильным мокрым снегом и штормовым ветром. В воскресенье на юге, в центре и востоке ожидают сильные дожди и порывистый ветер. Далее – подробнее об изменении погоды.

Какая будет погода до конца недели

16 ноября – температура воздуха ночью будет +4…+9 градусов, днем +6…+11. В северных и западных областях ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8.

Ветер северо-северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в южных и западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 16 ноября.

17 ноября – в центральных и южных областях без существенных осадков. В других регионах пройдут дожди, в Карпатах и на крайнем севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-3 градуса, днем +2...+8.

Прогноз погоды на 17 ноября.

18 ноября – ночью существенных осадков не ожидают, а вот днем – осадки возможны в южных, западных и северных областях. В Карпатах и Прикарпатье - снег, мокрый снег.

Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +3...+8, в Крыму до +12 градусов.



Прогноз погоды на субботу, 18 ноября / Скриншот

19 ноября – В южных и восточных областях прогнозируют дожди с мокрым снегом. Ветер северный / северо-западный, 5-10 метров в секунду, на Юге отдельные порывы, 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...-2 градуса, днем +2...+7.

Прогноз погоды на 19 ноября.

Скоро погода станет морозной

Так что, согласно данным Укргидрометцентра, скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны покроют дожди, кое-где со снегом.

К слову, раньше мы писали, что в декабре будет довольно теплая, как для зимы, погода. А уже в середине месяца возможно резкое похолодание с морозами до 15 градусов.