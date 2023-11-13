По информации спасателей сегодня, 13 ноября, на вершине горы Пип Иван Черногорский столбик термометра опустился ниже нуля и достиг отметки -7 градусов.

К слову Ненастье берет выходной: прогноз погоды в Украине на 13 ноября.

Предупреждение от ГСЧС

Спасатели сообщили, что на утро на горе Пип Иван снежит и ограничена видимость.

Если вы планировали поход в горы – лучше подождите улучшения погодных условий,

– говорится в сообщении.



Украинские Карпаты снова заснежило / Источник ГСЧС

Важные правила пребывания в горах

Раньше 24 Канал сообщал, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили людям о соблюдение правил безопасности в зимний период. В частности, в ГСЧС призывали:

иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды;

снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной; перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода;

избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.

Кроме этого, в сообщении отметили регистрацию своего похода в горных поисково-спасательных подразделениях.

Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение. "Спасение в горах".

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Прогноз погоды от синоптиков