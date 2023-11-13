За інформацією рятувальників сьогодні, 13 листопада, на вершині гори Піп Іван Чорногірський стовпчик термометра опустився нижче нуля та сягнув позначки -7 градусів.

До слова Негода бере вихідний: прогноз погоди в Україні на 13 листопада

Попередження від ДСНС

Рятувальники повідомили, що станом на ранок на горі Піп Іван сніжить та обмежена видимість.

Якщо ви планували похід у гори – краще зачекайте до покращення погодних умов,

– йдеться у повідомленні.



Українські Карпати знову засніжило / Джерело ДСНС

Важливі правила перебування в горах

Раніше 24 Канал повідомляв, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили людей про дотримання правил безпеки в зимовий період. Зокрема в ДСНС закликали:

мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води;

спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним;перед мандрівкою обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід;

уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.

Окрім цього, в повідомленні наголосили реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок в горах".

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Прогноз погоди від синоптиків