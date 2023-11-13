За інформацією рятувальників сьогодні, 13 листопада, на вершині гори Піп Іван Чорногірський стовпчик термометра опустився нижче нуля та сягнув позначки -7 градусів.
До слова Негода бере вихідний: прогноз погоди в Україні на 13 листопада
Попередження від ДСНС
Рятувальники повідомили, що станом на ранок на горі Піп Іван сніжить та обмежена видимість.
Якщо ви планували похід у гори – краще зачекайте до покращення погодних умов,
– йдеться у повідомленні.
Українські Карпати знову засніжило / Джерело ДСНС
Важливі правила перебування в горах
Раніше 24 Канал повідомляв, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили людей про дотримання правил безпеки в зимовий період. Зокрема в ДСНС закликали:
- мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води;
- спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним;перед мандрівкою обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід;
- уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.
Окрім цього, в повідомленні наголосили реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.
Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок в горах".
Читайте також Не тільки в Карпатах: коли майже по всій Україні йтиме сніг
Прогноз погоди від синоптиків
- Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погодні умови до кінця листопада. За його словами, формування першого снігового покриву на цей період не очікується.
- Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середня місячна температура сягатиме 2 – 7 градусів тепла.
- Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова припускає, що погода у грудні практично не відрізнятиметься від тієї, що була минулого року.