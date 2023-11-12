У більшості областей України упродовж дня буде хмарно з проясненням. Середня денна температура становитиме +7...+9.

Зверніть увагу На високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до 6 градусів морозу

Найтепліше буде на Одещині та у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують +12...+14 градусів. Незначні опади обіцяють фактично у кожній області України. Тому, коли виходитиме з дому, не забувайте прихопити з собою парасольку.

Середня нічна температура становитиме +6...+4 градуси. Суттєвих опадів не прогнозують.

Середня швидкість вітру упродовж понеділка, 13 листопада, становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

Київ +7...+9

Ужгород +6...+8

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +7...+9

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +12...+14

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +8...+10

Черкаси +8...+10

Чернігів +6...+8

Суми +6...+8

Полтава +7...+9

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +8...+10

Луганськ +8...+10

Харків +7...+9



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 листопада / Укргідрометцентр

