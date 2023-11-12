На кадрах видно, що на одній з найвищих вершин Українських Карпат лежить сніг. Вперше там засніжило ще 8 жовтня.
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Яка погода в Карпатах
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 9 ранку 12 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно.
Північний вітер зі швидкістю 4 – 7 метрів за секунду, температура повітря 6 градусів морозу. Снігові опади, видимість обмежена,
– розповіли рятувальники посту.
Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили людей, що взимку перед походом в гори треба обов'язково дотримуватись правил безпеки. Зокрема, туристів закликали:
- мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води;
- спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним;
- перед мандрівкою обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід;
- уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.
Обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок в горах". Пам'ятайте, гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя!
– заявили рятувальники.
На Горі Піп Іван сніг та мороз / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Яка погода в Карпатах: дивіться відео
Якої погоди чекати в Україні
- Погода в Україні 12 листопада буде дощовою та з поривами вітру. Саме тому в низці областей оголосили жовтий, а подекуди й помаранчевий рівень небезпечності.
- Дані з карт Укргідрометцентру свідчать, що сніг в більшості областей України падатиме вже наступного тижня. Не сніжитиме тільки на Півдні, Буковині та Закарпатті. Проте там дощитиме.
- Синоптики попередили, що вночі та вдень 12 листопада у західний і північних областях буде 2 – 9 градусів тепла. На решті території вночі 6 – 11 градусів, вдень 10 – 15. Вже 13 – 14 листопада температура знизиться на 4 – 6 градусів.