На кадрах видно, що на одній з найвищих вершин Українських Карпат лежить сніг. Вперше там засніжило ще 8 жовтня.

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Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 9 ранку 12 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно.

Північний вітер зі швидкістю 4 – 7 метрів за секунду, температура повітря 6 градусів морозу. Снігові опади, видимість обмежена,

– розповіли рятувальники посту.

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили людей, що взимку перед походом в гори треба обов'язково дотримуватись правил безпеки. Зокрема, туристів закликали:

мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води;

спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним;

перед мандрівкою обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід;

уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.

Обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок в горах". Пам'ятайте, гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя!

– заявили рятувальники.



На Горі Піп Іван сніг та мороз / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

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