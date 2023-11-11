Неділя обіцяє бути дощовою, до того ж із поривами вітру, через що в низці областей оголосили жовтий, а подекуди і помаранчевий рівень небезпечності. Цей день краще провести вдома, а якщо виходите на вулицю –обов'язково беріть парасольки, вдягайтеся тепліше та не паркуйте машини під деревами.

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Якою буде погода в Україні 12 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі. У центральних, північних областях, вночі і в південній частині значні дощі.

Вітер південно-західний із переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, в Україні пориви 15 – 22 метри на секунду, у південній, східній частині та в центральних областях країни слід чекати на пориви сильного вітру 25 – 30 метрів на секунду.

Температура вночі та вдень у західних областях +2...+7 градусів тепла, в північних областях +4...+9 градусів тепла, на решті території уночі +6...+11 градусів, удень +10...+15 градусів.

У Карпатах буде значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0...-5 градусів, а вдень близько нуля градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Буде хмарно, вночі значний дощ, удень дощитиме. Вітер південнно-західний із переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду, І рівень небезпечності, жовтий.

Температура вночі та вдень +4...+9 градусів, по Києву вночі та вдень +7...+9 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

12 листопада у північних, центральних, вночі і в південній частині країни значні дощі, а в Карпатах значний сніг.

В Україні очікують пориви вітру 15 – 22 метри на секунду, тож оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру сягнуть 25 – 30 метрів на секунду, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.



Небезпека в Україні 12 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +7...+9

Ужгород +6...+8

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +5...+7

Житомир +6...+8

Вінниця +6...+8

Одеса +10...+12

Миколаїв +12...+14

Херсон +13...+15

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +9...+11

Черкаси +8...+10

Чернігів +6...+8

Суми +8...+10

Полтава +10...+12

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +13...+15

Луганськ +13...+15

Харків +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Укргідрометцентр