Воскресенье обещает быть дождливым, к тому же с порывами ветра, из-за чего в ряде областей объявили желтый, а кое-где и оранжевый уровень опасности. Этот день лучше провести дома, а если пойдете на улицу – обязательно берите зонтики, одевайтесь потеплее и не паркуйте машины под деревьями.
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Какая будет погода в Украине 12 ноября
Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. В центральных, северных областях, ночью и южной части значительные дожди.
Ветер юго-западный с переходом в западный, а днем и в северных областях на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, в Украине порывы 15 – 22 метра в секунду, в южной, восточной и центральных областях страны следует ожидать порывы сильного ветра 25 – 30 метров в секунду.
Температура ночью и днем в западных областях +2...+7 градусов тепла, в северных областях +4...+9 градусов тепла, на остальной территории ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.
В Карпатах будет сильный снег, местами метели, днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на дорогах гололедица, температура ночью 0...-5 градусов, а днем около нуля градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Ночью значительный дождь, днем будет идти дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду, І уровень опасности, желтый.
Температура ночью и днем +4…+9 градусов, по Киеву ночью и днем +7…+9 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
12 ноября в северных, центральных, ночью и южной части страны значительные дожди, а в Карпатах сильный снег.
В Украине ожидают порывы ветра 15 – 22 метра в секунду, поэтому объявили І уровень опасности, желтый.
В южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра достигнут 25 – 30 метров в секунду, объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Опасность в Украине 12 ноября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +7...+9
- Ужгород +6...+8
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +5...+7
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +10...+12
- Николаев +12...+14
- Херсон +13...+15
- Симферополь +16...+18
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +6...+8
- Сумы +8...+10
- Полтава +10...+12
- Днепр +13...+15
- Запорожье +13...+15
- Донецк +13...+15
- Луганск +13...+15
- Харьков +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / Укргидрометцентр