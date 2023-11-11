Воскресенье обещает быть дождливым, к тому же с порывами ветра, из-за чего в ряде областей объявили желтый, а кое-где и оранжевый уровень опасности. Этот день лучше провести дома, а если пойдете на улицу – обязательно берите зонтики, одевайтесь потеплее и не паркуйте машины под деревьями.

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Какая будет погода в Украине 12 ноября

Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. В центральных, северных областях, ночью и южной части значительные дожди.

Ветер юго-западный с переходом в западный, а днем и в северных областях на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, в Украине порывы 15 – 22 метра в секунду, в южной, восточной и центральных областях страны следует ожидать порывы сильного ветра 25 – 30 метров в секунду.

Температура ночью и днем в западных областях +2...+7 градусов тепла, в северных областях +4...+9 градусов тепла, на остальной территории ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Карпатах будет сильный снег, местами метели, днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на дорогах гололедица, температура ночью 0...-5 градусов, а днем около нуля градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Ночью значительный дождь, днем будет идти дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду, І уровень опасности, желтый.

Температура ночью и днем +4…+9 градусов, по Киеву ночью и днем +7…+9 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

12 ноября в северных, центральных, ночью и южной части страны значительные дожди, а в Карпатах сильный снег.

В Украине ожидают порывы ветра 15 – 22 метра в секунду, поэтому объявили І уровень опасности, желтый.

В южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра достигнут 25 – 30 метров в секунду, объявлен II уровень опасности, оранжевый.



Опасность в Украине 12 ноября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +7...+9

Ужгород +6...+8

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +5...+7

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +10...+12

Николаев +12...+14

Херсон +13...+15

Симферополь +16...+18

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +8...+10

Чернигов +6...+8

Сумы +8...+10

Полтава +10...+12

Днепр +13...+15

Запорожье +13...+15

Донецк +13...+15

Луганск +13...+15

Харьков +13...+15



Прогноз погоды в Украине на 12 ноября / Укргидрометцентр