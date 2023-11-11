Непогода ожидается почти по всей территории нашего государства. В каких областях и сколько будет, информирует 24 Канал.

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Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили, что днем 11 ноября и в течение суток 12-го в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15 – 22 метра в секунду.

12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами 25 метров в секунду. 12 ноября в северных, центральных, ночью и в южных областях сильные дожди, в Карпатах сильный мокрый снег (I уровень опасности, желтый),

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Так что сегодня и в воскресенье следует быть особенно внимательными и осторожными. Не подвергайте опасности себя и близких. Кроме того, крайне важно соблюдать эти правила:

не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;

не оставлять автомобили и другой транспорт под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов, лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу и так далее.

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В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, по прогнозу синоптиков, дожди в Украине будут проходить по меньшей мере до 14 ноября. Кстати, в понедельник и вторник ночью на Западе и Севере с мокрым снегом. Впрочем, уже днем 13 ноября в большинстве областей все же ожидается временное прекращение осадков.