Какая будет погода во второй половине месяца, ждать ли сильных морозов, ранее спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда в Украине прогнозируют мороз

Кибальчич писал, что во второй декаде ноября средняя температура останеться высокой даже по сравнению с новыми климатическими нормами. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя. Выпадут в большинстве областей, в частности, и на Юге, где длительное время наблюдалась засуха.

Формирование первого снежного покрова в этот период не ожидается (за исключением высокогорных районов Карпат),

– отметил синоптик.

Добавил, что после 20 ноября резких изменений в характере атмосферной циркуляции не предвидится. Так что температура будет выше нормы в большинстве областей Украины.

Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и туманов, кое-где с мокрым снегом. Впрочем, формирование устойчивого снежного покрова и ледовых процессов на водоемах маловероятное.

Устойчивого перехода средней температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения не произойдет, даже в северных областях и Карпатах. Но кратковременные похолодания с понижением ночной температуры до -7...-2 градусов возможны только во второй половине месяца,

– подытожил Кибальчич.

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Это интересно! Синоптик прогнозировал, что в среднем за месяц температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 4 – 10 тепла, что выше нормы на 1 – 3,5 градуса. Суммарное количество осадков, вероятно, составит 100 – 150% от нормы. Кстати, в связи с преобладанием теплой погоды, в отдельные дни в Украине возможны грозы. Также будут часто наблюдаться туманы.