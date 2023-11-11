Какая будет погода во второй половине месяца, ждать ли сильных морозов, ранее спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Когда в Украине прогнозируют мороз
Кибальчич писал, что во второй декаде ноября средняя температура останеться высокой даже по сравнению с новыми климатическими нормами. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя. Выпадут в большинстве областей, в частности, и на Юге, где длительное время наблюдалась засуха.
Формирование первого снежного покрова в этот период не ожидается (за исключением высокогорных районов Карпат),
– отметил синоптик.
Добавил, что после 20 ноября резких изменений в характере атмосферной циркуляции не предвидится. Так что температура будет выше нормы в большинстве областей Украины.
Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и туманов, кое-где с мокрым снегом. Впрочем, формирование устойчивого снежного покрова и ледовых процессов на водоемах маловероятное.
Устойчивого перехода средней температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения не произойдет, даже в северных областях и Карпатах. Но кратковременные похолодания с понижением ночной температуры до -7...-2 градусов возможны только во второй половине месяца,
– подытожил Кибальчич.
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